Oud-coureur pleit voor ontslag van Stroll

Volgens oud-coureur Timo Glock moet er één coureur worden ontslagen voor volgend jaar. De Duitser zegt dat Lance Stroll niet Formule 1-waardig is en overduidelijk ondermaats presteert.

Lance Stroll staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap met veertien punten. De Canadees reed de vorige Grand Prix niet door pijn in zijn pols en hand, die hij twee jaar geleden gebroken had na een fietsongeluk.

'Gewoon' aanwezig

Het leek even dat Lance Stroll niet in de auto zou verschijnen dit weekend, maar de Canadees gaat gewoon zijn thuisrace rijden. De Aston Martin-coureur was na de kwalificatie van Spanje niet meer in de auto verschenen, maar dit weekend is hij gewoon weer in de Aston Martin.

Lance Stroll crashte in de tweede vrije training van Canada en toen vroeg Glock zich af, nu werkend als analist voor de Duitse tak van Sky Sports, of Lance Stroll wel goed genoeg is voor de Formule 1: "Nee. Hij is absoluut niet zo goed als hij zou moeten zijn na zo lang in de Formule 1. Aston Martin heeft een andere aanpak nodig als het succesvol wil zijn. Ze hebben twee coureurs nodig die allebei op vaste basis presteren."

Hoger dan zijn teamgenoot

Ondanks alle kritiek die de Canadees over zich heen krijgt, staat hij wel twaalf punten boven zijn teamgenoot. Fernando Alonso staat met twee punten op de achttiende plek in het wereldkampioenschap. Echter, in iedere race waar beide Aston Martin-coureurs gefinisht zijn, is Fernando Alonso bovenaan geëindigd.

"Als je naar zijn geschiedenis in kwalificeren kijkt, dan is hij nooit beter geweest dan zijn teamgenoten", oordeelt Glock. "Hij is vooral ronduit verslagen en dit jaar is hij ook weer niet zo overtuigend. Er zijn weekenden waarin het lijkt alsof hij Alonso bij kan houden, maar over een heel seizoen ligt hij er altijd te ver achter." Stroll presteert dus ondermaats volgens Glock.