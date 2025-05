Max Verstappen maakt indruk met magische zege: "Max-factor 10!"

Max Verstappen leek redelijk eenvoudig de Grand Prix van Emilia-Romagna te winnen. In de eerste bocht wist Verstappen Oscar Piastri al van de leiding te stoten en hij heeft zijn eerste plaats niet meer weggegeven. De actie van Verstappen kan op veel lof rekenen. Ook Timo Glock deelt complimenten uit.

De Duitser was onder de indruk van de inhaalactie van Verstappen bij de start. Verstappen wist aan de buitenkant mee te rijden met Piastri en hem uiteindelijk voorbij te gaan. Volgens Glock verdient dat veel lof.

'Verstappen grijpt altijd zijn kans'

"Wanneer Verstappen zijn kans krijgt, grijpt hij die altijd met volle overtuiging," vertelt Glock bij Sky Sports. "Wat een actie in bocht 1, waarbij hij Piastri inhaalt, die vervolgens nergens meer heen kon. Daarna had hij de race onder controle."

De virtuele Safety Car kwam heel gunstig uit voor Max Verstappen. De Nederlander moest nog een pitstop maken, terwijl zijn concurrenten dat al hadden gedaan. Verstappen bleef daardoor ook na de pitstop aan de leiding.

Geluk

Of het geluk was, weet Timo Glock niet, maar hij weet wel dat het hoe dan ook een prachtige race was van de viervoudig wereldkampioen: "Natuurlijk zat het hem mee met de VSC, maar hij was alsnog zeer indrukwekkend en dominant. Een ongelooflijke manoeuvre. Hij verraste iedereen, Max factor tien." Verstappen wist zich niet van de troon te zetten en won de race met een voorsprong van 6 seconden.

Max Verstappen staat momenteel derde in het coureursklassement. Beide McLaren-coureurs staan nog steeds boven de Nederlander. Verstappen wist echter wel op beide mannen in te lopen en staat nog maar negen punten achter op Lando Norris en 22 punten achter op klassementsleider Oscar Piastri. Hij is punten uitgelopen op George Russell, die nu de aansluiting op de beste drie begint te verliezen. Russell mist nu 25 punten ten opzichte van Verstappen.