Vertrouwen in nieuwe titel Max Verstappen: "Het is ongelooflijk!"
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 17:22
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen knokt zichzelf terug in de race om de titel en weet steeds meer hoop te geven. Zowel fans als analisten en kenners hebben steeds meer verwachtingen van de Nederlander. Een hiervan is Ralf Schumacher

In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland vertellen Schumacher Timo Glock over de kansen van Max Verstappen in Austin. De Nederlander heeft in de laatste vier races twee keer gewonnen en twee keer de tweede plek behaald. 

Verstappen doet er alles aan

"Hij zal er alles aan doen om te herhalen wat hij de afgelopen races heeft laten zien. Red Bull is weer goed op weg om hem een auto te geven waarmee hij voor de volle honderd procent kan presteren. Hij zal alles op alles zetten om in deze titelstrijd geen enkele kans onbenut te laten. Hij zal van alles proberen, ik weet dat hij dat gaat doen", zegt Glock in de podcast.

"Je kan Verstappen nooit afschrijven, en hij zal natuurlijk met een grote glimlach rondlopen als hij de beide McLaren-coureurs achter zich ziet", vertelt de oud-Formule 1-coureur. "Norris is al eens uitgevallen door een technisch probleem, maar het seizoen komt langzaam ten einde, dus dat kan Max ook best overkomen", zo stelt Schumacher over de kwestie.

Hoop voor Verstappen 

Schumacher hoopt wel voor een goede prestatie van Max Verstappen: "Maar we moeten wel stellen dat Singapore, het slechtste circuit voor Red Bull, toch heel goed voor ze heeft uitgepakt. Het was ongelooflijk wat hij daar weer liet zien, en daarom geloof ik nu wel weer in hem."

"In Austin maken ze echt een goede kans. Bij Max gaat het allemaal oké. De auto wordt telkens iets beter, en gaat steeds verder in de richting van zijn verwachtingen. En daar komt ook bij dat het bij McLaren niet helemaal soepel loopt. De interne ruzies en de zaak tussen Zak Brown en Alex Palou zorgt daar voor onrust, en dat helpt niemand."

Rimmer

Posts: 12.889

Het begint inmiddels belachelijke vormen aan te nemen. Die jongen heeft ongeveer 5% kans op de titel met 75% kans dat het na dit weekend al voorbij is maar iedereen doet alsof hij al bijna WK is.
Max en RBR hebben het in de eerste helft van het seizoen vergooid. RBR door een waardeloze auto neer... [Lees verder]

  • 4
  • 16 okt 2025 - 18:41
Reacties (6)

  • Knookie.nl

    Posts: 998

    Gaat niet gebeuren…

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 18:09
    • LucaF1

      Posts: 459

      haha ;-)) daar denken de fanboys heeeeel anders over.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:29
    • Rimmer

      Posts: 12.889

      Het begint inmiddels belachelijke vormen aan te nemen. Die jongen heeft ongeveer 5% kans op de titel met 75% kans dat het na dit weekend al voorbij is maar iedereen doet alsof hij al bijna WK is.
      Max en RBR hebben het in de eerste helft van het seizoen vergooid. RBR door een waardeloze auto neer te zetten en Max door veel te gehaast, veel te geforceerd en veel te gefrustreerd rond te rijden. Hoewel het allemaal begrijpelijk is heeft het hen wel van de laatste kansen beroofd. Er komt geen vijfde titel dit seizoen en het feit dat Ralf en Jacques denken dat het heel goed kan bewijst dat het dus niet gaat gebeuren.

      • + 4
      • 16 okt 2025 - 18:41
    • Flexwing

      Posts: 172

      Denk het wel jonghu

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 19:50
  • Flexwing

    Posts: 172

    Rimmer heeft er echt geen verstand van .

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 19:52
  • Flexwing

    Posts: 172

    Eest dit weekend maar afwachten.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 19:53

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
