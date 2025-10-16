Vertrouwen in nieuwe titel Max Verstappen: "Het is ongelooflijk!"

Max Verstappen knokt zichzelf terug in de race om de titel en weet steeds meer hoop te geven. Zowel fans als analisten en kenners hebben steeds meer verwachtingen van de Nederlander. Een hiervan is Ralf Schumacher.

In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland vertellen Schumacher Timo Glock over de kansen van Max Verstappen in Austin. De Nederlander heeft in de laatste vier races twee keer gewonnen en twee keer de tweede plek behaald.

Verstappen doet er alles aan

"Hij zal er alles aan doen om te herhalen wat hij de afgelopen races heeft laten zien. Red Bull is weer goed op weg om hem een auto te geven waarmee hij voor de volle honderd procent kan presteren. Hij zal alles op alles zetten om in deze titelstrijd geen enkele kans onbenut te laten. Hij zal van alles proberen, ik weet dat hij dat gaat doen", zegt Glock in de podcast.

"Je kan Verstappen nooit afschrijven, en hij zal natuurlijk met een grote glimlach rondlopen als hij de beide McLaren-coureurs achter zich ziet", vertelt de oud-Formule 1-coureur. "Norris is al eens uitgevallen door een technisch probleem, maar het seizoen komt langzaam ten einde, dus dat kan Max ook best overkomen", zo stelt Schumacher over de kwestie.

Hoop voor Verstappen

Schumacher hoopt wel voor een goede prestatie van Max Verstappen: "Maar we moeten wel stellen dat Singapore, het slechtste circuit voor Red Bull, toch heel goed voor ze heeft uitgepakt. Het was ongelooflijk wat hij daar weer liet zien, en daarom geloof ik nu wel weer in hem."

"In Austin maken ze echt een goede kans. Bij Max gaat het allemaal oké. De auto wordt telkens iets beter, en gaat steeds verder in de richting van zijn verwachtingen. En daar komt ook bij dat het bij McLaren niet helemaal soepel loopt. De interne ruzies en de zaak tussen Zak Brown en Alex Palou zorgt daar voor onrust, en dat helpt niemand."