Red Bull gaat nieuwe DRS-systeem Verstappen van auto halen voor Monaco

Wereldkampioen Max Verstappen heeft een forse vroege puntenachterstand op Ferrari's Charles Leclerc overwonnen om de leiding te nemen in het wereldkampioenschap voor coureurs van 2022. De grote puntenklapper in Spanje, met een 1-2 finish voor Red Bull Racing, werd natuurlijk geholpen door een uitvalbeurt van Charles Leclerc die motorproblemen kende.

Het was niet alleen Ferrari dat gisteren problemen kende. Ook Red Bull had zondag problemen, toen bleek dat Verstappen net als de voorgaande dagen ook op zondag last had van het nieuwe ultralichte DRS-systeem. De Nederlander had de exclusiviteit op dit systeem, iets dat bij teamgenoot Sergio Perez er nog niet op zat.

Marko verklaarde waarom alleen Verstappen dit nieuwe onderdeel op zijn RB18 had zitten: "Met dit ontwikkelingstempo kun je nooit alles in één keer voor twee auto's bouwen. Als je een bepaalt gewicht hebt, moet je onderdelen lichter gaan maken en we hebben een grens bereikt. Dan buigen de onderdelen door of hebben ze niet meer de stijfheid. Het is als dansen op een koord."

Voor de komende race gaat Red Bull het anders aanpakken, zo stelt hij: "Twee kilo meer of minder maakt het verschil niet in Monte Carlo, dus we gaan voor de veilige optie en zullen het van de auto afhalen."