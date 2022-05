Ferrari breekt seizoensrecord met bandenwissel Leclerc

Ferrari en Charles Leclerc kenden gisteren een dramatische dag in Spanje. Op het Catalaanse circuit nabij Barcelona was Leclerc op jacht naar een simpele zege totdat het noodlot toesloeg. De Ferrari-coureur reed ineens langzaam rond en moest de pitstraat opzoeken met abrupte motorproblemen, zijn race zat erop.

Het was een hevige teleurstelling voor Ferrari maar ze kunnen in ieder geval wel één positief puntje meenemen. De enige pitstop van Leclerc was namelijk de snelste pitstop van het huidige seizoen. De Ferrari-crew wisselde de banden van Leclerc in 2,23 seconden. Daarmee waren ze sneller dan de concurrentie, de wissel van teammaat Carlos Sainz was met 2,37 seconden goed voor de tweede plek. Red Bull Racing moest genoegen nemen met de derde plaats met een wissel van 2,49 seconden.

@Charles_Leclerc was looking all set for a great #SpanishGP, leading the race and with his mechanics delivering the #DHLFastestPitstop, when a technical issue forced him to retire. pic.twitter.com/IYXLsKbY1g