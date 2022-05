Video: De uitvalbeurt van Leclerc vanuit de Ferrari-box

Charles Leclerc leek gisteren op weg naar een vrije simpele zege in Spanje. De Monegaskische Ferrari-coureur zag dat zijn concurrenten tegen problemen aanliepen en reed met twee vingers in de neus op kop. Ineens ging het echter mis en strompelde de Ferrari-coureur over de baan.

Leclerc meldde over de boordradio dat hij geen vermogen meer had en moest terugkeren in de pitbox. De ontreddering bij coureur en team was enorm. Het verdriet is duidelijk te zien op beelden vanuit de pitbox van Ferrari, Leclerc neemt het sportief op en bedankt zijn team en de aanwezige fans.