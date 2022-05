Norris reed Spaanse Grand Prix met ontstoken amandelen

De Spaanse Grand Prix was een enorme uitputtingsslag voor de heren coureurs. Het was bloedheet op het circuit nabij Barcelona en de pollen hingen eveneens in de lucht. Het was een zware tijd voor mensen met hooikoorts en Lando Norris zag er al het gehele weekend niet goed uit.

De Britse McLaren-coureur reed een sterke race en kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Norris was al het gehele weekend niet fit en men vermoedde dat hij last had van hooikoorts. Na afloop van de Spaanse Grand Prix liet hij zich medisch onderzoeken en kwam er naar boven dat hij tonsillitis had, ontstoken amandelen. Het is de hoop van McLaren dat hij volgende week kan racen in Monaco.