Binotto blijft opgewekt: "Red Bull heeft al problemen gehad, nu zijn wij aan de beurt"

Charles Leclerc leek in Spanje op weg naar een zeer simpele zege. De concurrentie kende de nodige problemen en de voorsprong van de Monegaskische Ferrari-coureur was zeer fors. Hij bleef aan kop na zijn pitstop en een toertochtje naar de zege leek zijn voorland, het lot besliste echter anders.

Leclerc reed namelijk ineens heel erg langzaam over de baan. De Monegask had geen idee wat er precies aan de hand was maar hij wist wel dat het vermogen in één keer was verdwenen. Hij reed op een slakkengangetje terug naar de pits en hij moest de strijd staken. Hij viel uit en rivaal Max Verstappen nam de leiding in het wereldkampioenschap over.

Oorzaak

Bij Ferrari tast men momenteel in het duister over de oorzaak van de uitvalbeurt. Ook teambaas Mattia Binotto heeft geen enkel idee wat er precies mis ging. Tegenover Sky Sports sprak de teambaas zich zuchtend uit: "We weten niet wat er precies aan de hand was. Plots was er een probleem, echt een serieus betrouwbaarheidsprobleem. De motor wordt nog deze nacht naar Maranello gebracht. Op maandagochtend gaan we alles uit elkaar halen en gaan we opzoek naar de oorzaak van het probleem."

Red Bull

Binotto blijft echt strijdbaar na de pijnlijke uitvalbeurt van zijn kopman. De gekrulde teambaas lijkt zich helemaal geen zorgen te maken en spreekt duidelijke taal: "Dit seizoen duurt nog heel erg lang. We hebben pas zes races gereden. Red Bull heeft al te maken gehad met betrouwbaarheidsproblemen en vandaag was het de beurt aan Charles. Alles is gegaan zoals het is gegaan en we zagen hier ook DRS-problemen bij Max. Er kan van alles gebeuren en dat kan je niet voorspellen. Je kan alleen je best doen. Het seizoen duurt nog lang, het is geweldig dat we meestrijden om de wereldtitel."