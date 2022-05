Alpine: "We overwegen Alonso nieuw contract aan te bieden"

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat Renault zal overwegen om Fernando Alonso een nieuw contract aan te bieden voor 2023. Nu het contract van de tweevoudig wereldkampioen eind 2022 afloopt, zou Alpine zich volgens geruchten kunnen wenden tot regerend Formule 2-kampioen Oscar Piastri, terwijl de 40-jarige Alonso naar verluidt zijn oog heeft laten vallen op een stoeltje bij Aston Martin.

Szafnaier zei tegen de Spaanse krant El Mundo Deportivo: "Ik kan me veel dingen voorstellen. We zijn nog niet begonnen om serieus dingen te overwegen voor volgend jaar omdat we nog zo vroeg in dit seizoen zijn. Maar natuurlijk moeten we Fernando in overweging nemen."

"Hij is een geweldige concurrent voor Esteban en hij is zeer geïntegreerd en gelukkig met het team. Om die redenen zouden we erg dom zijn om niet te overwegen om zijn contract te verlengen. Maar dit soort beslissingen worden door alle teams wat later in het jaar genomen", aldus Szafnauer.

Intelligentie

Hij zei dat hij begrijpt waarom Alonso tot nu toe slechts 2 punten heeft gescoord in 2022, vergeleken met 24 punten voor zijn jongere Franse teamgenoot Esteban Ocon. "Het is niet Fernando's schuld. Hij is bovendien intelligent genoeg is om te weten dat Alpine nog niet helemaal klaar is om races te winnen."

Op de vraag waarom het team er niet klaar voor is om Alonso een nieuwe deal aan te bieden, antwoordde hij echter: "Het is gewoon omdat de timing van alle teams betekent dat traditioneel dit soort dingen later worden besloten in het seizoen."