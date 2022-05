Leclerc baalt na uitvalbeurt: "Moeten alleen naar positieve punten kijken"

De Spaanse Grand Prix kende een zeer spectaculaire eerste helft. Max Verstappen en Carlos Sainz schoten van de baan en het duo leek een overwinning wel te kunnen vergeten. Charles Leclerc reed met een ruime voorsprong op kop en een zege leek al vroeg binnen te zijn.

Maar ook Leclerc liep tegen problemen aan in Spanje. Opeens reed Leclerc in zijn Ferrari langzaam rond en werd het al snel duidelijk dat er problemen waren. De Monegask riep in paniek over de boordradio dat er problemen waren en zijn team kon niets anders doen dan bevestigd reageren. Hij parkeerde zijn wagen in de pitbox en verloor de WK-leiding aan Verstappen.

Waarschuwing

Terwijl zijn collega's hun weg vervolgden kon Leclerc gaan douchen. Ook verscheen hij nog eventjes bij de internationale media om zijn verhaal te doen. Tegenover het Britse Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik weet niet veel meer dan wat er gebeurde. Ik kreeg geen enkele waarschuwing en uit het niets had ik helemaal geen vermogen meer. Het is jammer en ik denk dat je op dat soort momenten alleen naar de positieve punten moet kijken."

Positieve punten

Leclerc heeft ondanks zijn uitvalbeurt namelijk wel enkele positieve punten gevonden in het Spaanse Grand Prix-weekend nabij Barcelona. Hij deelt zijn bevindingen dan ook: "We hebben iets gevonden op het gebied van pace en ook op het gebied van bandenmanagement. Dat geeft mij vertrouwen voor de rest van het seizoen. We kijken naar dit probleem aangezien we het niet kunnen hebben dat dit nog een keertje gaat gebeuren."