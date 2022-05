Verstappen heeft vertrouwen: "In de race is onze auto normaliter iets beter"

Max Verstappen start de Spaanse Grand Prix vanmiddag vanaf de tweede plaats. De Nederlandse Red Bull Rcing-coureur heeft dus nog steeds een goede kans op een derde zege op rij. Gisteren liep hij in de kwalificatie wel tegen de nodige problemen aan, zijn DRS ging niet open waardoor hij geen tweede snelle run kon rijden.

Zijn team heeft voorafgaand de Grand Prix dan ook de nodige onderdeeltjes moeten vervangen. Verstappen verschijnt vanmiddag aan de start met een nieuwe rear crash structure cover, DRS flap pivots pin, Fwd plank section en DRS actuator. Hij krijgt geen gridstraf ondanks dat de onderdelen zijn vervangen onder de Parc Fermé-regels.

Voorafgaand de Spaanse Grand Prix heeft Verstappen in ieder geval goede hoop op een foutloze middag nabij Barcelona. Tijdens de traditionele Build-Up sprak hij zich uit: "Hopelijk zijn de problemen met de DRS verholpen. Ik denk dat onze auto normaliter iets beter is in de race. Natuurlijk is er nog het één en ander onduidelijk. Ik denk echter dat we een goede kans hebben vandaag."