Alonso naar achteren op startgrid na vervangen motoronderdelen

Fernando Alonso kent geen fijn weekend in zijn thuisland Spanje. De ervaren Alpine-coureur kwam gisteren niet door het eerste kwalificatiedeel heen en dat was een pijnlijk gegeven voor zijn thuispubliek. Hij kwalificeerde zich als zeventiende en het wordt alleen maar erger voor de tweevoudig wereldkampioen.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Alpine de nodige motorelementen heeft vervangen aan de wagen van Alonso. Het Franse team heeft de ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K, energy store, control electronics en exhaust system vervangen. Dit is in strijd met de Parce Fermé regels dus Alonso zal achteraan starten in zijn thuisland.

