Verstappen krijgt steun van FC Barcelona-ster Memphis

Het Formule 1-cricus is dit weekend neergestreken in Spanje op het bekende circuit nabij Barcelona. Gisteren verreed men daar de kwalificatie en wist Max Verstappen de tweede tijd te noteren. Hij zal vanmiddag dus vanaf de eerste startrij starten op jacht naar zijn derde overwinning op rij.

Gisteren kreeg Verstappen steun van een andere Nederlandse superster. FC Barcelona-voetballer Memphis Depay was namelijk aanwezig in de pitbox van het team. Naast Memphis waren er nog veel meer spelers van de Spaanse grootmacht aanwezig op het circuit, ook AlphaTauri kon op hoog bezoek rekenen.

Camp Nou ⇢ Circuit de Barcelona-Catalunya ⚽️ Great to have you in the garage, @Memphis 💪 pic.twitter.com/Ozk2ACLSsf