Verstappen had DRS-problemen: "Daarna ging hij wel open!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Spanje morgen vanaf de tweede plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest zijn meerdere herkennen in zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De Monegask kon de pole position enigszins simpel grijpen nadat Verstappen zich op de boordradio meldde met de boodschap dat hij geen power meer had."

Uiteindelijk leeg de zaak wat genuanceerder te liggen. Verstappen had namelijk geen problemen met zijn krachtbron maar met zijn DRS-systeem, iets wat hij achteraf zelf ook als een optie zag. Het is waarschijnlijk een grote opluchting voor de monteurs van het Oostenrijkse topteam, men hoopt morgen goed voor de dag te kunnen komen.

Het feit dat er problemen met de DRS waren heeft Verstappen inmiddels ook bereikt. De Nederlander meldde zich na afloop bij de internationale media waar hij zijn verhalen in geuren en kleuren vertelde. Bij zijn landgenoot van Viaplay sprak hij zich uit: "Ik weet inmiddels wel wat het probleem precies is. Mijn DRS ging niet open aan het begin van mijn tweede snelle ronde. Dat was echt heel apart. Ik drukte wel op het knopje maar hij ging gewoon niet open. Daarna ging ik op mijn gemakje terug naar de pits. Het team vroeg mij om na bocht 9 de DRS nogmaals te checken. Toen ging hij wel open, heel apart!"