Hamilton jubelt: "Duelleren met Ferrari zou fantastisch zijn"

Na een lastige start van het seizoen heeft Lewis Hamilton de weg omhoog weer gevonden. De Britse Mercedes-coureur merkt dat de updates van zijn team hebben geholpen. In Spanje waren de problemen nauwelijks nog aanwezig en werkte hij een redelijke kwalificatie af, hij werd zesde.

Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft een lastige seizoenstart achter de rug. De Duitse renstal kampte met porpoising-problemen en de snelheid was als sneeuw voor de zon verschenen. Vandaag was deze weer terug en kwalificeerden Hamilton en zijn teamgenoot George Russell zich als zesde en vierde. Het was een welkom resultaat voor de Britten in dienst van het Duitse team.

Fabriek

Hamilton was na afloop zeer opgelucht, na vijf magere Grand Prix-weekenden was het tempo weer volledig terug. Hij stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken tegenover Sky Sports: "Het team heeft echt geweldig werk geleverd. Ik wil ze heel erg graag bedanken voor het feit dat ze in de fabriek zo hebben teruggeslagen. We hobbelen niet meer op de rechte stukken en dat is een enorme verbetering voor ons."

De Britse zevenvoudig wereldkampioen is echter nog wel realistisch na afloop van de kwalificatie. De porpoising-problematiek is namelijk nog niet geheel verleden tijd. "De auto voelt over het algemeen goed aan maar we hobbelen soms nog wel, in bocht 3 en 9 bijvoorbeeld. We moeten blijven werken en we moeten ergens anders zoeken naar de downforce. Ik baal wel want ik wilde graag nog verder naar voren starten. Je ziet dat George sneller is, ik blijf pushen. We zagen gisteren dat onze racepace goed was, duelleren met Ferrari zou fantastisch zijn. De Red Bulls zijn echter sneller."