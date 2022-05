Marko had comeback Mercedes al verwacht

Bij aankomst in Barcelona, afgelopen donderdag, voorspelde Helmut Marko van Red Bull Racing een nieuwe pikorde: "Red Bull, Mercedes en dan Ferrari. Op vrijdag was het kampioenschapsleider Charles Leclerc in zijn Ferrari met updates die de leiding nam in de trainingen, met Mercedes als verrassende tweede en derde in de middag. Ook op de zaterdag was Leclerc de snelste coureur tijdens de derde training als in de kwalificatie.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei dat hij superblij was dat Mercedes zijn porpoising probleem lijkt te hebben opgelost. Teambaas Toto Wolff reageerde: "We waren ook in Miami sterk op de vrijdag. Ik denk dat we meer vermogen gebruikten dan Red Bull en Ferrari, maar misschien zitten we er niet zo ver vanaf. We zullen moeten zien wanneer de grip zich opbouwt en iedereen de motoren op toeren brengt en het er op aankomt hoe veel last wij van het stuiteren zullen hebben."

Het was weer een teken van hoop voor het Duitse team, dat naar verluidt zelfs overwoog om het unieke 'no sidepods'-concept van zijn problematische 2022-auto te schrappen. Hamilton: "Ik wil niet zeggen dat ik een mening heb over of het ontwerp goed of fout is. Maar ik denk dat zoals Toto zei, we dit weekend zullen begrijpen of we in de juiste richting zitten. Zo niet, dan slaan we de handen ineen en gaan we een andere richting op."

Ondanks Marko's wilde voorspelling dat Mercedes Ferrari in Barcelona zou verslaan, kan dat ook wishful thinking zijn geweest. Hij zegt dat Red Bull binnen een tiende van de geüpdatete Ferrari zit. De voorspelling dat Mercedes in de buurt zit heeft Marko echter goed gegokt, want tijdens de training en kwalificatie leek Russell een outsider voor de pole position.