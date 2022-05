Lastige vrijdag voor Verstappen: "Moeilijk om in de hitte de juiste balans te vinden"

Max Verstappen kende een wisselvallige eerste dag van het Spaanse Grand Prix-weekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest in de tweede training genoegen nemen met een vijfde tijd, achter de beide Ferrari's en de Mercedessen. De regerend wereldkampioen was wel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez.

De weersomstandigheden op het circuit nabij Barcelona speelde een grote rol op de vrijdag. Ook Verstappen ondervond er hinder van. Na afloop deelde hij zijn bevindingen met zijn eigen website: "Het was lastig om in deze hitte de juiste balans te kunnen vinden. We hebben, als we het hebben over de snelheid over één rondje, nog wat werk te doen. De long runs zagen er daarentegen wel goed uit, daar ben ik dus best wel blij mee. We moeten een middenweg vinden."

De hitte zorgt niet alleen voor problemen met de balans. Veel coureurs klaagden tijdens de tweede training over problemen met de banden en ook de Nederlandse Red Bull-coureur had er redelijk last van. Verstappen zegt er het volgende over op zijn site: "De banden hebben het er hier nogal zwaar mee. Wat betreft de balans, dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar. Het scheelt daarnaast wel dat het weer hetzelfde blijft."