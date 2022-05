Verstappen gaat de strijd aan: 'Wij hebben niet echt updates meegenomen"

Max Verstappen arriveert dit weekend in Spanje als de man in vorm. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de laatste twee races in Imola en Miami, hij heeft het momentum stevig vast. Verstappen heeft het gat naar WK-leider Charles Leclerc aanzienlijk verkleind en kan in Barcelona verder gaan met zijn jacht op de concurrentie.

In Spanje komen veel teams traditioneel gezien met zeer veel updates. Ook Leclercs team Ferrari neemt de nodige updates mee naar Barcelona. Red Bull was de afgelopen races net iets sneller dan de Italiaanse concurrent en door de updates kan dit in Spanje zomaar gaan veranderen.

Updates

Red Bull heeft namelijk amper updates meegenomen naar het circuit in Catalonië. Verstappen onthulde dat zelf tijdens de gebruikelijke persconferentie op de vrijdagochtend: "Wij hebben niet echt updates maar we proberen ons gewichtsprobleem op te lossen. Onze auto is immers nog steeds een beetje te zwaar en we moeten afvallen. De grootste concurrentie zal nu van Ferrari komen, gebaseerd op de afgelopen races. Ze hebben nieuwe onderdelen maar het allerbelangrijkste blijft dat we op onze eigen auto de focus leggen."

Inhalen

Het circuit nabij Barcelona zal voor Verstappen en zijn collega's in ieder geval geen grote geheimen hebben. Eerder dit jaar reed men hier immers al tijdens de eerste wintertest. Verstappen weet dan ook wat hij kan verwachten van het Catalaanse circuit: "We kennen de baan goed en we moeten dan ook gewoon een soepel weekend gaan draaien. Daar beginnen we vandaag mee. Inhalen is hier lastig want het is nogal een lastig circuit daarvoor. Ik wil eigenlijk gewoon vooraan starten en dan hoef ik niet in te halen."