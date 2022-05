McLaren eert Lauda met standbeeld

De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij het overlijden van Niki Lauda. De Oostenrijkse racelegende overleed precies drie jaar geleden en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in de sport. Veel teams herdenken vandaag de drievoudig wereldkampioen die na zijn loopbaan veel functies vervulde in de sport.

Tot zijn dood was hij actief bij het team van Mercedes. De Duitse renstal herdenkt Lauda dan ook, evenals andere teams zoals Ferrari en Red Bull. Lauda's voormalige team McLaren herdenkt hem vandaag ook op een bijzondere manier. Het team heeft namelijk een beeld van brons laten maken en neergezet op hun hoofdkwartier. Het team onthulde het eerbetoon vandaag aan de buitenwereld.

In honour of Niki Lauda, who passed away three years ago today, we’ve unveiled a bronze statue which will reside at the McLaren Technology Centre.



A three-time world champion, and a true legend of our sport, forever missed but always remembered. 🧡 pic.twitter.com/YIkuAeJwKp