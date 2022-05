'Ferrari kan grote stappen zetten met nieuwe updates'

De Formule 1 is dit weekend neergestreken nabij Barcelona voor de Spaanse Grand Prix. Dit weekend is traditioneel gezien het moment voor grote updates. Veel teams introduceren op het Catalaanse circuit grote updates in de hoop een stap te kunnen zetten. Ook de topteams zitten niet stil.

Ferrari vormt dit seizoen de kop van het veld met Red Bull Racing. De Italiaanse renstal hoopt Red Bull te kunnen verschalken en in Barcelona komt men dan ook met forse updates. Ferrari komt onder andere met een nieuwe vloer, diffuser en achtervleugel. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kunnen de nieuwe vloer en diffuser ervoor zorgen dat men mogelijk zo'n vier tiende per ronde sneller is.

Het kan dus ook zomaar zo zijn dat Ferrari in Barcelona hoge ogen gaat gooien. Dat de updates fors zijn lijkt wel duidelijk. Technisch expert Albert Fabrega bespreekt de updates in de F1 Nation Podcast: "Er komt een groot updatepakket naar Barcelona. Je weet niet of de updates groot of klein zijn, dat weet je pas als je ze op de baan ziet. We verwachten dat Ferrari een stap voorwaarts gaat maken. We zagen immers dat Red Bull bij de laatste race een klein beetje voor lag."