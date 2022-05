Alonso verwelkomt Hamilton in het middenveld

Lewis Hamilton bevindt zich dit seizoen in een compleet andere positie dat voorheen. Afgelopen seizoen vocht de Brit nog om de wereldtitel, dit jaar worstelt hij met zijn Mercedes. De Brit duelleert niet langer om de podiumplaatsen en zijn nieuwe teamgenoot George Russell is hem tevens te snel af.

Hamilton strijdt dit jaar tegen veel meer coureurs dan tijdens de voorgaande jaren. Waar hij vorig jaar vocht met Max Verstappen, nu moet hij het soms zelfs opnemen tegen de Haas-coureurs. Het is een bittere pil voor de zevenvoudig wereldkampioen, in het competitieve middenveld ontvangen ze Mercedes-coureur Hamilton met open armen.

Welkom

Hamiltons voormalig McLaren-teamgenoot Fernando Alonso bevindt zich aan de kop van het middenveld. De Spaanse Alpine-coureur heeft de zaak bekeken en is tegenover de BBC duidelijk: "Dit is de aard van onze sport. Soms heb je te maken met een betere auto, soms heb je dat niet. Je moet nog steeds gaan strijden en progressie boeken. We zien dit jaar dat de coureur heel erg belangrijk is, maar niet cruciaal. Hij domineerde de sport en verbrak alle records. Nu rijdt hij een megarondje in Australië en is hij alsnog een seconde te langzaam. Dus ja, welkom."

Teamsport

Alonso is echter niet van mening dat de titels van Hamilton en Mercedes amper waarde hebben. De ervaren Spanjaard roept op tot waardering: "Dit is echt een teamsport, meer dan waar dan ook. Wij hebben de neiging om dit heel erg snel te vergeten, vooral wanneer we succes hebben. We zijn enorm blij met wat we bereiken dat de krantenkoppen naar de coureurs gaan, zelfs als je het probeert te delen met het team. Dat gebeurde ook bij mij, toen ik Schumacher versloeg. Het was een groot onderwerp, maar mijn auto was toen betrouwbaar en heel snel. Je kan het pakket niet genoeg prijzen. Maar de krantenkoppen blijven over de coureur gaan, ook bij Lewis."