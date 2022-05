Verstappen één van de best verdienende atleten onder de 25

Max Verstappen veroverde vorig seizoen zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1. De dolblije Nederlandse Red Bull Racing-coureur riep direct over de boordradio dat hij nog lang voor het team wilde uitkomen. Begin dit jaar voegde hij daad bij het woord en tekende hij een nieuw megacontract waardoor hij tot 2028 bij het team actief blijft.

Het is wel duidelijk dat Verstappen door zijn nieuwe contract aardig wat loon kan bijschrijven op zijn bankrekening. De Nederlander verdient zelfs zoveel dat hij één van de best verdienende atleten onder de 25 ter wereld is. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift staat hij zelfs op nummer 3.

Volgens de lijst van Forbes moet Verstappen alleen American Footballer Josh Allen en tennisster Naomi Osaka hebben meer geld kunnen bijschrijven. Verstappen zou volgens het tijdschrift in totaal 48 miljoen dollar hebben verdiend in het afgelopen jaar. Hij zou 46 miljoen dollar hebben verdiend met zijn race-werkzaamheden en 2 miljoen dollar met zijn activiteiten naast de baan. Verstappen houdt onder andere voetballer Kylian Mbappé en YouTube-bokser Jake Paul achter zich.