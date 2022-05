Wolff wil niets weten van Hamilton-kritiek: "Ik kan dan alleen maar lachen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een redelijk lastig seizoen. De Duitse formatie kampt met de nodige problemen en de achterstand op koplopers Red Bull Racing en Ferrari is nogal fors. Daarnaast is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ook nog eens hopeloos op zoek naar zijn goed vorm.

Hamilton worstelt dit seizoen veelvuldig met zijn nieuwe zilverpijl. De Brit finishte in Bahrein nog op het podium maar sindsdien gaat het vaak veel minder goed. Zijn nieuwe teamgenoot George Russell komt op zijn beurt wél goed voor de dag. De talentvolle Brit werd derde in Australië en eindigde ook in alle andere races in de top vijf, een prima resultaat.

Kopman

Kenners zoals Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve zijn inmiddels van mening dat Russell langzamerhand het kopmanschap op zich neemt. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil er niets van weten. Tegenover OE24 is de Oostenrijker duidelijk: "Ik kijk bijna nooit naar dat soort reacties. Als ik dan wat opmerkingen hoor, dan kan ik alleen maar lachen. George doet het fantastisch, maar dat is ook wat wij van hem verwachtten. Daarom rijdt hij dan ook voor het team van Mercedes."

Focus

Het is overduidelijk dat Hamilton momenteel een aardige vormdip heeft. Boze tongen beweren zelfs dat de Brit zijn focus aan het verliezen is. Maar Wolff merkt niets van een nieuw kopmanschap en verloren focus: "Binnen het team valt mij zoiets helemaal niet op. Dit zijn gewoon achtergrondgeluiden die groot worden gemaakt door de media. Ik zie dat Lewis en George elkaar enorm pushen."