Sainz wil vlammen voor thuispubliek: "Altijd gaan voor best mogelijke resultaat"

De Spaanse Grand Prix belooft een bijzonder event te worden voor Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur heeft voor het eerst in jaren immers de kans om goed te presteren voor zijn thuispubliek. Ferrari vormt samen met Red Bull Racing de kop van het veld en Sainz heeft dus een kans op een zege.

De Spanjaard heeft echter nog nooit een Grand Prix gewonnen. Dit seizoen presteert hij vooralsnog zeer wisselvallig. Hij eindigde meermaals op het podium maar viel tevens tweemaal in de eerste ronde uit in Australië en Imola. Daarnaast is zijn teamgenoot Charles Leclerc de huidige leider in het wereldkampioenschap.

Speciaal

Toch barst Sainz weer van de ambities voorafgaand het weekend in Barcelona. Hij heeft de lat nogal hoog gelegd en dat deelt hij in de vooruitblik van zijn team: "Het doel is hetzelfde als in elk ander raceweekend, we willen het maximale uit de auto halen en we moeten proberen de race te winnen. Het feit dat dit mijn thuisrace is maakt het nog specialer. Dit komt door alle fans en de support die we hier krijgen. Maar als we het over doelen hebben, dan moeten we altijd gaan voor het best mogelijke resultaat."

Uitverkocht

Sainz zal in Barcelona massaal worden toegejuicht door zijn landgenoten op de tribunes. De pandemie gooide de afgelopen twee seizoenen roet in het eten maar nu zijn alle stoeltjes weer bezet. Sainz: "Na twee jaar met amper fans ben ik heel erg blij dat het circuit volledig is uitverkocht. Ik weet dat ik enorme support kan verwachten vanaf alle tribunes. Ik kan garanderen dat ik en het team ze gaan laten juichen. Hopelijk hebben we een goed weekend in Spanje en kan iedereen genieten van een spannende race."