Verstappen traint stevig in voorbereiding op Spaanse Grand Prix

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix weer op de kalender. De race op het circuit in Barcelona belooft een zeer interessante te worden, veel teams nemen immers een flink updatepakket mee. De kans is dan ook groot dat het een zeer spannend weekend gaat worden in de Spaanse zon.

Max Verstappen krijgt in Barcelona de kans om zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc stevig te verkleinen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur laat niets aan het toeval over, zo blijkt uit beelden van op zijn Instagrampagina. Verstappen deelt daar beeldmateriaal van zijn trainingen in zijn woonplaats Monaco.