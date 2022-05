Verstappen kijkt terug op radiobericht Horner: "Heel speciaal"

Max Verstappen staat dit jaar aan de start met startnummer 1 op zijn Red Bull Racing-bolide. Verstappen is dit seizoen de regerend wereldkampioen en hij doet er alles aan om zijn titel te verdedigen. Hij duelleert dit seizoen met Ferrari-coureur Charles Leclerc om de koppositie in het kampioenschap.

Verstappen kan dit seizoen dus zomaar weer voor een enorm volksfeest zorgen. Vorig seizoen greep de Nederlander in de allerlaatste ronde van het seizoen de wereldtitel. In de controversiële race in Abu Dhabi schreef Verstappen geschiedenis door als eerste Nederlander de wereldtitel te grijpen, daarna barstte er een groot Red Bull-feest los.

Speciaal

Enkele maanden later kijkt Verstappen terug op de belangrijkste race uit zijn loopbaan. De Red Bull-coureur was te gast in de podcast The Edge van Red Bull-sponsor Tag Heuer. Daar kijk hij terug op de woorden van zijn teambaas Christian Horner over de boordradio: "Op dat moment waren mijn trommelvliezen al ontploft door het geschreeuw over de boordradio. Het is nog wel wat. Ik hoorde die woorden van Horner al eerder tot Red Bull titels won en ik nog kartte. Op dat moment droom je nog van de Formule 1 en op zijn minst een podiumplaats. Of om misschien een race te winnen. Als dan de taken hebt volbracht en om dan die specifieke woorden te horen, dat is heel speciaal."

Krankzinnig

Horners bekende tekst 'Max Verstappen, you are the world champion' zit nog steeds in het hoofd van Verstappen. Langzamerhand daalt het besef in bij de Nederlander. Hij kan er nu meer van genieten dan voorheen: "Toen ging alles zo snel en kwamen er zoveel emoties bij kijken. Dat was echt krankzinnig. Er overkwam mij van alles, ik huilde echt in mijn helm omdat ik wist dat we het ultieme doel hadden bereikt na heel veel hard werken. Ik zal die uitloopronde nooit vergeten."