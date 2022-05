Palmer verwacht nog geen Ferrari-teamorders in Spanje

Het team van Ferrari is dit seizoen na een paar magere jaren weer terug aan de top. De legendarische Italiaanse renstal vecht een prachtig duel uit met Red Bull Racing. Ferrari wist dit seizoen al tweemaal te winnen met Charles Leclerc, momenteel gaan ze dan ook aan de leiding van beide kampioenschappen.

Zowel bij de coureurs als bij de constructeurs zijn de verschillen in het kampioenschap nog zeer klein. Ferrari kan zich in zijn handen wrijven met de goede prestaties van Leclerc maar ze zullen zich ook zorgen maken over tweede coureur Carlos Sainz. De Spanjaard blijft wat achter en kent een redelijk ongelukkige seizoenstart. Sainz viel al tweemaal uit in de eerste ronde, tweemaal door een pijnlijke spin.

Spanje

Het is dan ook de vraag wanneer Ferrari ervoor gaat kiezen om alles op Leclerc te richten. De Italiaanse ploeg is dan ook niet vies van teamorders. Toch is het niet de verwachting dat men er aankomend weekend al voor kiest. De Spaanse Grand Prix is immers de thuisrace van Sainz. Oud-coureur Jolyon Palmer bespreekt de situatie in de F1 Nation Podcast: "Ik kan vrijwel zeker garanderen dat ze dat niet dit weekend gaan doen, als het nodig is. Kan je het voorstellen dat ze Carlos gaan vragen om aan de kant te gaan? Hij heeft daarnaast ook nog geen race gewonnen."

Lastig

Palmer denkt dat het een lastige zaak is voor het team van Ferrari. De Britse oud-coureur kijkt namelijk ook nog eventjes terug naar de situatie van vorig jaar: "Dit is lastig voor Carlos want vorig jaar wist hij Charles nog te verslaan. Ik denk niet dat het punt van teamorders al is bereikt. We zien allemaal welke kant het op gaat maar zeg nooit nooit. Een paar slechte races kunnen de situatie weer helemaal omdraaien. De prestaties van Leclerc en Max Verstappen zorgen ervoor dat hun teamgenoten op een bepaalde moment te maken gaan krijgen met teamorders."