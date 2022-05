Horner blijft rustig: "We weten dat Ferrari daar heel sterk is"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari delen momenteel de lakens uit in de Formule 1. De twee teams hebben vooralsnog de zeges onderling verdeeld en staan zeer dicht op elkaar in het wereldkampioenschap. Twee weken terug was het zeer close in Miami, uiteindelijk wist Red Bull-coureur Max Verstappen de winst te grijpen.

De zege in Miami was de derde zege van het seizoen voor de Nederlandse regerend wereldkampioen. Verstappen wist eerder te winnen in Saoedi-Arabië en Imola, hij won in Imola tevens de sprint. Ferrari-coureur Charles Leclerc gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap, mede door zijn zeges in Bahrein en Australië. De strijd wordt steeds spannender.

Dichtbij

Aankomend weekend gaat het duel onverminderd hard door in Barcelona, Spanje. Red Bull heeft het momentum in handen maar teambaas Christian Horner wil zich niet rijk rekenen. De Britse teambaas is zeer duidelijk tegenover de internationale media: "Het zit echt heel erg dichtbij elkaar. Barcelona wordt dan weer een compleet nieuwe uitdaging, dat circuit heeft hele snelle bochten. We weten dat Ferrari daar heel erg sterk is."

Snelheid

Twee weken geleden was het voor Red Bull zeer close op het nieuwe circuit in Miami. Verstappen wist wel te winnen maar Leclerc was zeker niet ver weg. Horner weet dat het niet veel scheelde: "Ik denk dat we in Miami net genoeg snelheid hadden om te kunnen verdedigen. We hadden daar de juiste balans gekozen als je het hebt over de set-up en de snelheid op het rechte stuk. Dit jaar is de set-up vanzelfsprekend iets anders. We hebben geen rake bij de auto dus we hebben een auto ontwikkeld die heel erg snel is op de rechte stukken. We hebben dat praktisch elke race kunnen zien dit seizoen."