Hamilton denkt dat stadsraces maatschappelijke impact kunnen hebben

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren stevig veranderd. Enkele klassieke races zitten op de schopstoel terwijl de Verenigde Staten steeds populairder wordt. Volgend seizoen staan er zelfs drie Amerikaanse races op het programma, twee daarvan (Miami en Las Vegas) worden verreden op stratencircuits.

De veranderingen van de kalender zorgen voor veel discussies. De races gaan namelijk wel ten koste van enkele klassieke banen op de kalender. De Duitse Grand Prix verdween enkele tijd geleden al en men vreest nu ook voor de toekomst van onder andere Spa en Monaco. Deze twee circuits zijn onderdeel van de geschiedenis van de sport en niet iedereen was even tevreden met die geruchten.

Mensen

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vindt het een lastige zaak. De Britse Mercedes-coureur heeft er moeite mee en deelt zijn twijfels met Motorsport.com: "Ik ben nogal old school. Ik houd natuurlijk van de historie, vooral die van een aantal circuits. Maar nu ik wat ouder wordt, realiseer ik mij dat het draait om de mensen. We kunnen naar de middle of nowhere gaan met weinig mensen, matige accommodatie, matige community maar een historische circuit. Het draait echter allemaal om de mensen."

Impact

Hamilton vindt het dan ook belangrijk om naar de steden te trekken. De Britse Mercedes-coureur ziet een belangrijke rol voor de sport weggelegd op maatschappelijk vlak: "Ik denk dat de fans het hart van de sport vormen, ze creëren dit echt. Ik denk dat we in steden echt betrokken kunnen zijn bij de gemeenschappen en we kunnen een impact maken. Ik ben dol op de Nürburgring, maar er is daar geen diverse gemeenschap. We hebben daar geen impact. In Miami kunnen we iets doen. Ik heb er een paar kinderen van diverse achtergronden ontmoet, ze willen nu de engineering in. Dat vind ik veel cooler."