Verstappen denkt nog niet aan toekomst: "Ben 31 bij het einde van mijn contract"

Max Verstappen heeft zich herstelt na een zeer lastige seizoenstart. Verstappen viel uit in twee van de eerste drie races maar daarna waren de problemen over. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist daarna te winnen in Imola en Miami, tevens pakte hij ook nog wat puntjes met zijn sprintzege in Imola.

Verstappen heeft zijn ruime achterstand op koploper Charles Leclerc weer aardig ingelopen. Dat betekent dus ook dat de kansen op een tweede wereldtitel weer springlevend zijn, de lach is terug bij Red Bull. Verstappen is goed op zijn plaats bij het team en dat is te merken aan de collectieve vreugde na zijn zeges.

Competitief

Na het behalen van zijn wereldtitel vorig jaar riep hij al dat hij zo lang mogelijk bij Red Bull wilde blijven. Begin dit jaar voegde hij daad bij het woord en verlengde hij zijn contract tot 2028. Hij ondertekende een monstercontract en lijkt geen spijt te hebben van die ondertekening. Tegenover Motosport-Magazin spreekt hij zich nog steeds zeer positief uit: "Ik voel mij heel erg goed bij het team. Er is geen enkele reden om hier te vertrekken. We kunnen het heel erg goed met elkaar vinden en we hebben ook een competitief pakket."

Het duurt daarnaast ook nog wel eventjes voordat Verstappens contract afloopt. Hoe de wereld en de Formule 1 eruit zien in 2028 is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. De Nederlandse regerend wereldkampioen wil er nog niet over na denken. Hoe zijn loopbaan er na die tijd uitgaat zien weet hij nog niet: "Aan het einde van dit contract ben ik nog maar 31. Dan heb ik nog steeds de optie om door te gaan of niet. Ik ben nog niet eens zo oud aan het einde van mijn contract."