Verstappen blij met Ferrari-comeback: "Geweldig voor de gehele sport"

Afgelopen seizoen vochten Max Verstappen en Red Bull Racing een stevig kampioenschapsduel uit met het team van Mercedes. Dit jaar is alles echter anders en krijgen Verstappen en zijn team concurrentie van het aan de kop teruggekeerde Ferrari. Veel fans en coureurs zijn er maar wat blij mee.

De iconische Italiaanse renstal duelleerde afgelopen jaren vooral in het middenveld. De Italianen vielen stevig tegen en verlegde al snel hun blik naar het huidige seizoen. Die keuze pakt goed uit want Ferrari doet dit jaar weer mee om de knikkers. Ferrari-coureur Charles Leclerc won al tweemaal en kruist regelmatig de degens met Verstappen.

Geweldig

De Nederlandse regerend wereldkampioen is op zijn beurt zeer tevreden met de nieuwe concurrentie. De comeback van Ferrari aan de kop van het veld is volgens velen een zeer positieve ontwikkeling voor de sport. Ook Verstappen deelt die mening en dat liet hij duidelijk weten aan de internationale media: "Het is echt geweldig voor de gehele sport dat een team zoals Ferrari, met een grote geschiedenis, weer terug aan de kop van het veld is."

Leclerc

Verstappen krijgt nu tevens de kans om weer met zijn voormalige kartrivaal Charles Leclerc te vechten. Ook dat feit zorgt voor een lach bij de Nederlander: "Het is heel erg mooi om dit te zien. Vanuit mijn kant is het natuurlijk mooi omdat ik Charles al eventjes ken. We zijn samen opgegroeid en we hebben echt geweldige gevechten gehad. We hebben er echt van genoten en ik hoop dat we de rest van het seizoen doorgaan met wat we nu doen."