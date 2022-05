Video: Verstappen en Norris vermaken zich met waterscooters

Afgelopen weekend hadden de heren Formule 1-coureurs een weekendje vrij. Er stond immers geen Grand Prix op de kalender, volgende week mogen ze weer aan de bak in Barcelona. In de tussentijd vermaken de coureurs zich opperbest tussen al het trainen en PR-werk door.

Max Verstappen vermaakte zich opperbest in zijn woonplaats Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur besloot de waterscooter erbij te pakken om even te genieten op de Monegaskische wateren. Ook McLaren-coureur Lando Norris was aanwezig en samen vermaakten ze zich opperbest.