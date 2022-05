Verstappen denkt niet dat Amerikaanse GP's Monaco kunnen vervangen

De kalender van de Formule 1 wordt steeds voller. Vooral vanuit de Verenigde Staten is er een verregaande interesse in de sport en dat is te merken. Anderhalve week geleden stond de eerste editie van de Grand Prix van Miami op de kalender en vanaf volgend seizoen keert men tevens terug in gokparadijs Las Vegas.

Het Grand Prix-weekend in Miami werd gekenmerkt door de enorme hoeveelheid beroemdheden in de paddock en op de grid. De glitter en glamour was aanwezig en men vreest dat deze race, en die in Las Vegas, het begin van het einde zijn van de glitter en glamour-race in het wereldberoemde Monaco.

Vervangen

Over iets minder dan twee weken staat de legendarische Grand Prix van Monaco op het programma. De coureurs denken echter niet dat de Amerikaanse wedstrijden de Monegaskische race gaan dwarsbomen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is er nogal duidelijk over tegenover Motorsport.com: "Ik denk niet dat je Monaco kan vervangen. Monaco heeft een enorme geschiedenis, het neemt tijd in beslag om dat op te bouwen. Daarnaast is dit (de Grand Prix van Miami, red.) compleet verschillend vergeleken met Monaco. Er is veel meer ruimte en de sfeer is anders."

Cultuur

Verstappen, die in Monaco woont, hoopt dan ook niet dat het historische evenement van de kalender wordt geschrapt. Hij ziet een overduidelijk verschil met de Amerikaanse races: "Het is een compleet verschillende cultuur. Dat is maar goed ook want het zou saai zijn als we overal waar we rijden dezelfde cultuur hebben. Je moet een middenweg vinden tussen dit soort evenementen, Monaco en natuurlijk de permanente circuits."