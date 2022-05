VeeKay benieuwd naar Verstappen in Indycar-bolide

Max Verstappen is momenteel één van de grootste supersterren van de Nederlandse sportwereld. De Limburgse Red Bull Racing-coureur verdedigt dit seizoen zijn wereldtitel in de Formule 1 en speelt een grote rol bij de groeiende populariteit van de sport in Nederland. Eigenhandig heeft hij de sport in het land doen uitgroeien tot één van de grootste sporten op het moment.

Mede dankzij de prestaties van Verstappen is de aandacht voor autosport weer zeer groot in Nederland. Meerdere andere landgenoten proberen daarvan mee te profiteren en hun eigen steentje bij te dragen aan de groeiende populariteit van de sport. In de Verenigde Staten timmert de Nederlandse coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout immers zeer goed aan de weg in de Indycar, hij is zeer succesvol.

Karts

VeeKay volgt de prestaties van zijn landgenoot op de voet. De Indycar-coureur was anderhalve week geleden dan ook aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend in Miami. Afgelopen weekend moest VeeKay zelf aan de bak en sprak hij zich tegenover internationale media uit tegenover internationale media: "Ik ken Max nog uit de karts. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik voor het kartteam van zijn vader ging rijden maar daar kwam niets van omdat Max in de single seaters ging racen. Dat was een goede stap van hem!"

Schouders

De in de Verenigde Staten racende van Kalmthout ziet zijn landgenoot goed voor de dag komen in de koningsklasse van de autosport. Hij is dan ook benieuwd hoe Verstappen het zal doen in één van zijn wagens: "Ik zou het geweldig vinden om Max uit te nodigen om een keertje een Indycar te testen. Ik zou wel willen zien hoe hij het er vanaf brengt en hoeveel last hij zou hebben van zijn schouders door het gebrek aan stuurbekrachtiging."