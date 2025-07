Rinus 'VeeKay' van Kalmthout leverde op zondag een indrukwekkende prestatie tijdens de IndyCar-race in Toronto. In de stratenrace van de beroemde Canadese stad vertrok hij vanaf de negende plaats op de startgrid, maar wist zich gedurende de race met een ijzersterke racesnelheid en slimme strategie naar voren te werken, ook mede doordat vele neutralisaties gunstig uitvielen voor de Dayle Cone Racing-coureur uit Hoofddorp. Uiteindelijk kwam de 24-jarige als tweede over de meet achter de winaar Pato 'O Ward in de McLaren. Het is zijn eerste podiumplaats van het seizoen en tevens het eerste podium voor zijn team, Dale Coyne Racing, sinds 2023.

Stijgende vorm

De prestatie in Toronto is bijzonder om meerdere redenen. Het was niet alleen zijn beste klassering sinds zijn derde plaats op Barber Motorsports Park in 2022, maar markeert ook een opvallende stijging in vorm tijdens een seizoen waarin VeeKay meerdere keren van ver achterin naar voren reed. Zo werkte hij zich eerder dit jaar van van het achterveld op naar de top tien. Dit keer wist hij zich echter al tijdens de kwalificatie sterk te positioneren, wat hem in staat stelde om in de voorhoede mee te strijden. Zijn prestatie oogstte bewondering, mede omdat Dale Coyne Racing bekendstaat als een team met relatief beperkte middelen. VeeKay wist echter het maximale uit de auto en het team te halen.

Transfer naar topteam?

Na afloop van de race liet hij weten: ''Ik heb het gevoel dat dit het begin is van meerdere podiumplekken die we samen gaan behalen.'' Die uitspraak weerspiegelt zijn groeiende vertrouwen én zijn ambitie. Het was alweer zijn zevende top-10-finish van het seizoen, wat getuigt van constante vorm ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met rijden voor een kleiner team. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of VeeKay met deze prestaties op de radar staat van de grote teams. Coureurs die consequent meer uit hun materiaal halen dan verwacht, trekken altijd aandacht. Als hij deze lijn weet door te trekken, ligt een overstap naar een topteam als Ganassi, Penske of McLaren absoluut binnen handbereik.