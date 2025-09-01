user icon
icon

VeeKay tevreden met slotrace IndyCar: "Ik heb geknokt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
VeeKay tevreden met slotrace IndyCar: "Ik heb geknokt"
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 19:02
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Rinus VeeKay wist gisteren tijdens de slotrace van de IndyCar Series te verrassen. De Nederlander startte vanaf een teleurstellende 26e positie, maar wist als dertiende over de streep te komen. De 24-jarige Nederlander eindigde het seizoen als veertiende in het kampioenschap. 

De Nederlander wist de race goed te beginnen. Door een veranderende strategie wist VeeKay langer door te kunnen met de middenstints. De Dale Coyne Racing-coureur behaalde achttien punten met zijn dertiende finish. 

Strategische fout

Vlak voor het einde van de race kwam de top-tien in zicht. Tijdens de laatste neutralisatie reed VeeKay zelfs op de negende plaats. Er werd echter een strategische fout gemaakt, waardoor de Nederlander een paar plaatsen misliep. Hij eindigde de race uiteindelijk op de dertiende plaats. Veel coureurs kwamen naar binnen om naar de zachte band te gaan. 

VeeKay werd gesommeerd om buiten te blijven. De Nederlander reed op dat moment op de harde band. Hij werd tegen het einde van de race nog ingehaald en eindigde de race als dertiende. Maar liefst dertien plaatsen boven zijn startpositie. 

Niet optimaal

VeeKay vertelt in zijn review van de race: "De laatste race zit erop. Het was een zwaar weekend, vergelijkbaar met de maand in Indianapolis. We kwamen wederom veel snelheid tekort op de rechte stukken en dat doet op een oval natuurlijk ontzettend veel pijn. In de kwalificatie kwam ik daardoor niet verder dan een zesentwintigste en voorlaatste plaats."

"In de race heb ik mezelf naar de dertiende plaats geknokt. Helaas zat er niet meer in voor bijvoorbeeld een top tien – dat was natuurlijk wel heel mooi geweest. Eigenlijk is dit afgelopen jaar super verlopen. Zeven top tiens, twee top vijfs en een podium in Toronto, dat is geweldig, zeker gezien de late timing van onze deal. Ik ben er trots op wat we hebben neergezet met dit kleine team van Dale Coyne Racing."

F1 Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 11 sep 2000 (24)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×