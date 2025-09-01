VeeKay tevreden met slotrace IndyCar: "Ik heb geknokt"

Rinus VeeKay wist gisteren tijdens de slotrace van de IndyCar Series te verrassen. De Nederlander startte vanaf een teleurstellende 26e positie, maar wist als dertiende over de streep te komen. De 24-jarige Nederlander eindigde het seizoen als veertiende in het kampioenschap.

De Nederlander wist de race goed te beginnen. Door een veranderende strategie wist VeeKay langer door te kunnen met de middenstints. De Dale Coyne Racing-coureur behaalde achttien punten met zijn dertiende finish.

Strategische fout

Vlak voor het einde van de race kwam de top-tien in zicht. Tijdens de laatste neutralisatie reed VeeKay zelfs op de negende plaats. Er werd echter een strategische fout gemaakt, waardoor de Nederlander een paar plaatsen misliep. Hij eindigde de race uiteindelijk op de dertiende plaats. Veel coureurs kwamen naar binnen om naar de zachte band te gaan.

VeeKay werd gesommeerd om buiten te blijven. De Nederlander reed op dat moment op de harde band. Hij werd tegen het einde van de race nog ingehaald en eindigde de race als dertiende. Maar liefst dertien plaatsen boven zijn startpositie.

Niet optimaal

VeeKay vertelt in zijn review van de race: "De laatste race zit erop. Het was een zwaar weekend, vergelijkbaar met de maand in Indianapolis. We kwamen wederom veel snelheid tekort op de rechte stukken en dat doet op een oval natuurlijk ontzettend veel pijn. In de kwalificatie kwam ik daardoor niet verder dan een zesentwintigste en voorlaatste plaats."



"In de race heb ik mezelf naar de dertiende plaats geknokt. Helaas zat er niet meer in voor bijvoorbeeld een top tien – dat was natuurlijk wel heel mooi geweest. Eigenlijk is dit afgelopen jaar super verlopen. Zeven top tiens, twee top vijfs en een podium in Toronto, dat is geweldig, zeker gezien de late timing van onze deal. Ik ben er trots op wat we hebben neergezet met dit kleine team van Dale Coyne Racing."