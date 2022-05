Red Bull-coureur Perez verwelkomt derde kind

Sergio Perez is momenteel bezig met een prima seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur van Red Bull Racing kan zijn teamgenoot Max Verstappen goed bijhouden en staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij kan tevreden terugkijken op de eerste vijf races waarin hij meermaals het podium mocht beklimmen.

Ook op privégebied gaat het momenteel goed voor Perez. De Mexicaan reist deze week af naar Barcelona voor de Spaanse Grand Prix maar beleefde eerst een prachtig moment. Perez werd dit weekend namelijk vader van zijn derde kind, dit weekend werd namelijk zijn zoon Emilio geboren.