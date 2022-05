De opmars van Verstappen in beeld

Max Verstappen begon het seizoen als de ambitieuze titelverdediger. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur plaatste zijn dromen over een tweede wereldtitel na drie races in de koelkast. Charles Leclerc gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap maar hij kan de hete adem van Verstappen in zijn nek voelen.

Verstappen heeft zijn achterstand op Leclerc inmiddels aardig ingekort. De Nederlandse coureur wist namelijk de laatste twee races in Imola en Miami op zijn naam te schrijven. In Imola wist Verstappen tevens de sprint te winnen waardoor het verschil nog minimaler is. In de onderstaande Tweet van de Formule 1 is de opmars van Verstappen duidelijk te zien.