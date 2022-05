Russell vindt Mercedes geen diva: "In de bochten echte killer om te besturen"

George Russell is momenteel bezig met een aardige eerste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse coureur eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf maar de problemen zijn aanwezig. Mercedes is immers bezig met een rampzalig seizoen en komt overduidelijk snelheid tekort.

De bolides van Russell en zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton kampen met de nodige problemen. De coureurs hebben vooral last van het gehobbel, het welbekende porpoising-probleem. Ook in Miami had men er weer last van, ook was er afgelopen weekend een enorm verval zichtbaar bij het team. Op vrijdag waren ze zeer snel en daarna zakte ze in elkaar als een kaartenhuis.

Killer

Russell heeft zelf ook geen idee waar alle problemen vandaan komen. De getalenteerde coureur tast volledig in het duister maar heeft daarnaast wel vertrouwen in de performance van zijn wagen. Tegenover Motorsport.com spreekt hij dat vertrouwen uit: "Weten dat het erin zit, we moeten het er alleen nog proberen uit te halen. Daarnaast weten we tevens nog niet waarom de auto zich zo onvoorspelbaar gedraagt. Toto Wolff heeft het vaak over een diva maar dat is echt een understatement. Wanneer de auto stuitert in de bochten, dan is dit echt een killer om te besturen."

Verdienen

In Miami begon de Brit nog goed aan het weekend maar ging het daarna genadeloos mis. Russell vindt de resultaten van Mercedes dan ook meer dan terecht: "Dit is gewoon wat we verdienen. We hebben op diverse circuits echt rampzalig gepresteerd. Dat kwam vooral door de zaterdagen. Vervolgens werd het dan lastig op zondag. We hebben dit weekend iets veelbelovends laten zien maar we zijn er nog niet hoor. Er staan namelijk wel een snelle auto. We moeten de data vergelijken."