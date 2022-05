Norris niet verrast door wisselvalligheid Mercedes

Regerend constructeurskampioen Mercedes is nog niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal kent de nodige problemen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is volledig uit vorm. Afgelopen weekend leek het in Miami ineens weer wat beter te gaan maar het was een soort fata morgana.

Op de vrijdag in Miami was Mercedes zeer rap. George Russell noteerde zelfs de snelste tijd in één van de trainingen en Hamilton was ook niet langzaam. Het vertrouwen leek terug maar in de kwalificatie zakte het team wederom genadeloos door de mand. Russell kwam niet door Q2 heen en de vraagtekens waren enorm. In de race wisten ze zich enigszins te herstellen maar het gat met de kop was alweer zeer groot.

Bij de concurrentie komt de wisselvalligheid van Mercedes niet als een grote verrassing. McLaren-coureur Lando Norris vindt het bijvoorbeeld helemaal niet vreemd. De Brit was duidelijk tegenover de internationale pers: "Ik zou niet zeggen dat het en verrassing was. Deze baan heeft een heleboel langzame bochten en Mercedes is daar al sinds het begin de beste. Ik denk dat ze in de loop van het weekend hebben geprobeerd om de potentie te maximaliseren. Het is al jaren hetzelfde in de Formule 1: soms past je auto bij het circuit en soms past een andere auto bij het circuit."