Verstappen wil in gesprek met FIA: "Inspraak over hoe een baan wordt gebouwd"

Max Verstappen won afgelopen weekend de allereerste Grand Prix van Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een lastig weekend maar beloonde zichzelf en zijn team dus uiteindelijk toch met het best mogelijke resultaat. Toch kon hij amper genieten van zijn zegetocht, hij was immers ook kritisch.

Het gloednieuwe circuit in Miami kon niet bepaald op veel lovende woorden van de coureurs rekenen. Meerdere coureurs vinden de baan te gevaarlijk en ook de lay-out was niet bepaald een smaakmaker. Vooral de zeer krappe chicane in de tweede sector was een bron van ergernis van zeer veel coureurs, Lewis Hamilton vond het bijvoorbeeld op een soort bocht op een parkeerplaats lijken.

Mickey Mouse

Ook Verstappen was niet te spreken over de baan. De Nederlandse wereldkampioen was stevig in zijn bewoording en gaf tegenover internationale media aan dat hij het geen geschikte baan vond: "Onze auto's zijn te zwaar en ook te breed hiervoor. Geen enkel rondje hier is perfect vanwege de lay-out. Vooral in dat Mickey Mouse-gedeelte denk je nooit dat je top hebt gereden. Het is helemaal niets, dit past niet bij een Formule 1-bolide."

Inspraak

Verstappen wil soortgelijke circuits in de toekomst dan ook zeer graag voorkomen. De Nederlandse Red Bull-coureur hoopt dan hij, gezamenlijk met zijn collega's, snel in gesprek kan gaan met de hoge heren van de sport: "We gaan het hier met de coureurs over hebben. Dat wij bijvoorbeeld mogelijk meer inspraak kunnen krijgen in hoe een baan wordt gebouwd. We gaan het daar met de Formule 1 en met de FIA over hebben."