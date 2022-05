Binotto maakt zich geen zorgen: "Verschil met Red Bull paar tienden"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing maken momenteel de dienst uit in de Formule 1. De twee renstallen zijn overduidelijk sneller dan de rest van het veld en ze zijn aan elkaar gewaagd. Ferrari begon het seizoen als de onbetwiste koploper maar Red Bull lijkt ondertussen minstens net zo snel.

De Oostenrijkse renstal wist aan de hand van Max Verstappen tot nu toe drie van de vijf races te winnen. De overige twee overwinningen waren van Ferrari-coureur Charles Leclerc, de Monegask gaat tevens aan de leiding van het wereldkampioenschap. Verstappen won echter de laatste twee races en Ferrari moet gaan vrezen voor de koppositie.

Tienden

Bij het Italiaanse team maken ze zich echter helemaal geen zorgen. In Miami werden ze afgelopen weekend nog verslagen door Red Bull maar teambaas Mattia Binotto ziet het niet als een probleem. Tegenover Motorsport.com is hij zelfverzekerd: "Of de prestaties van Red Bull zorgwekkend zijn ten opzichte van ons? Nee, ik denk dat het verschil niet zo groot is. Het is nu nog maar een kwestie van een paar tienden. Daarnaast moeten we niet vergeten dat we in Miami de eerste startrij bezetten. In de kwalificatie waren we sneller dan hen."

Paniek

In de race van afgelopen zondag werden de Ferrari's van Leclerc en Carlos Sainz echter vrij simpel ingehaald door Verstappen. Ook tweede Red Bull-coureur Sergio Perez kon het tempo redelijk goed volgen. Het is geen reden tot paniek voor Binotto: "Ik denk niet dat er over een weekend gezien veel verschil zit tussen de teams. Als er al een zorg is, dan is het hoeveel zij zich ontwikkelen met het oog op het budgetplafond. Wij hopen dat ze dan ook op een bepaald moment moeten stoppen."