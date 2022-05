Red Bull Racing en Ferrari vechten dit seizoen een prachtig duel uit. Beide renstallen zijn momenteel overduidelijk sneller dan de rest van het veld en ze verdelen de zeges dan ook. Kopmannen Max Verstappen en Charles Leclerc zijn vooralsnog de enige twee coureurs die dit seizoen hebben gewonnen.

Verstappen won afgelopen weekend in Miami zijn tweede race op rij, het was zijn derde zege van 2022. De Nederlandse coureur kreeg in Miami wederom te maken met een aandringende Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam in de slotfase nog aardig dichtbij maar Verstappen kon relatief simpel standhouden. Leclerc gaat nog wel aan de leiding in het wereldkampioenschap.

Max-factor

Veel kenners en fans genieten met volle teugen van het duel tussen de twee coureurs. Ze ontlopen elkaar nauwelijks en volgens oud-coureur en huidig analist David Coulthard is dat bijzonder. Bij Channel 4 spreekt de Schot zich uit: "Ik denk niet dat er een groot verschil is tussen de auto's. Dat is fantastisch wanneer je, je beseft dat ze zijn gebouwd op totaal verschillende plekken. Ik denk dat het bandenmanagement elk weekend de beslissende factor gaat spelen. Perez lag niet ver achter op Max, hij levert niet het laatste beetje snelheid. Er is dus een soort Max-factor. Maar ik denk niet dat je zomaar kan zeggen dat de Red Bull sneller is."

Wereldkampioen

Verstappen maakt echter wel wederom een verpletterende indruk op Coulthard. De analist ziet dat de regerend wereldkampioen is gegroeid en dat maakt het volgens hem lastiger voor Leclerc: "De druk op Max was hier enorm. Je zag dat ze na de race zich helemaal kapot zweetten. Dat was heel stevig racen, dat zie ik heel erg graag. Ik denk dat Max echt reed als een wereldkampioen. Een jongere Max was waarschijnlijk wel te passeren door Charles."