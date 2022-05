Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton behoorde vorig jaar tot één van de best betaalde atleten ter wereld. Het Amerikaanse zakenblad Forbes stelt elk jaar een lijst op met de atleten die het best betaald krijgen en Hamilton bevond zich vorig jaar in de top tien, dit jaar is alles echter anders.

Hamilton is al jaren één van de grootste supersterren van de Formule 1. Hij krijgt dan ook vorstelijk betaald van zijn team Mercedes hij heeft ook enkele goed betalende sponsorcontracten. Forbes plaatste hem in 2021 in de lijst op een achtste plaats met een inkomen van 82 miljoen dollar, dit jaar ontbreekt hij echter op de lijst.

De lijst van 2022 wordt aangevoerd door voetballer Lionel Messi met een inkomen van 130 miljoen, hij wordt op de voet gevolgd door basketballer Lebron James. Ook voetballers Cristiano Ronaldo en Neymar, basketballers Stephen Curry, Kevin Durant en Giannis Antetokounmpo, tennisser Roger Federer, bokser Canelo Alvarez en American Footballler Tom Brady staan in de lijst. Forbes stelt de lijst samen op basis van inkomens tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022.