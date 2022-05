Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam afgelopen weekend in Miami als zesde over de streep. De Britse Mercedes-coureur moest zijn teamgenoot George Russell voor zich dulden na een zinderende slotfase. Het ging niet zonder slag of stoot en Hamilton maakte een geërgerde indruk tijdens de race.

In de slotfase kwam namelijk de safety car de baan op na een crash van Lando Norris. Hamiltons teammaat Russell dook snel de pits in voor vers rubber. Het team stelde Hamilton de vraag of hij ook een pitstop wilde maken en de Brit reageerde nogal duidelijk. Hij gaf aan dat hij de data niet had en dat zijn team de keuze maar moest maken. Hamilton bleef uiteindelijk op de baan en verloor na de herstart zijn positie aan Russell.

Antwoord

Het was een curieus moment en het was dan ook de vraag waarom Mercedes de keus aan Hamilton gaf. Het team heeft dat nu duidelijker gemaakt in hun gebruikelijke debrief op YouTube. Technisch directeur Mike Elliott sprak zich helder uit over de situatie: "We bevonden ons in een positie waar we eigenlijk een soort klem zaten. Er was niet echt een goed antwoord. Als je naar de televisie keek zag je dat wij die vraag stelde aan Lewis. Dat was dus omdat er geen goed antwoord was en soms heeft de coureur een beter gevoel bij de auto dan de engineers met de data."

Pech

Hamilton bleef dus op de baan en dat koste hem een positie. Russell ging er in de slotfase namelijk vol voor en hij pakte de zevenvoudig wereldkampioen dan ook in de laatste rondjes. Elliott: "Op dat moment zou Lewis een plekje verliezen door de aanwezige safety car. Jammer genoeg heeft Lewis dit seizoen al een paar keer pech gehad. Het is de manier waarop het uitpakt en hopelijk valt het verderop in het seizoen zijn kant op. Hopelijk heeft hij in de toekomst wel geluk met de timing van de safety car."