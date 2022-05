Brundle ziet zorgwekkende situatie bij Mercedes: "Auto is een enorm mysterie"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende in Miami wederom een wisselvallig weekend. De Duitse renstal begon vol vertrouwen maar vielen uiteindelijk weer door de mand. George Russell wist de schade nog enigszins te beperken door, vlak voor teamgenoot Lewis Hamilton, als vijfde over de finish te komen op het nieuwe circuit.

Mercedes nam een aantal updates mee naar het nieuwe circuit in Miami. Op vrijdag begon men zeer hoopvol, ze waren snel en Russell noteerde zelfs de snelste tijd in één van de vrije trainingen. In de kwalificatie vielen ze wederom enorm tegen en viel Russell af in het tweede kwalificatiedeel. Hamilton bereikte die wel maar werd in de race ingehaald door zij talentvolle teamgenoot.

Penarie

De wisselende prestaties van Mercedes beginnen op te vallen en men begint zich zorgen te maken. Sky Sports-commentator Martin Brundle concludeert bij zijn werkgever dat Mercedes in de penarie zit: "Mercedes was alweer het derde team maar dit was volgens mij wel het meest zorgwekkende weekend. Russell was op vrijdag nog de snelste maar daarna had hij enorme moeite met zijn pace. Bij het team wisten ze simpelweg niet hoe dit kwam."

Diva

De huidige situatie is compleet nieuw voor de Duitse renstal. De afgelopen seizoenen domineerde Mercedes en had men soms een off-day. Nu is het een aaneenschakeling van offdays en Brundle ziet een probleem: "Ze hebben in het verleden vaker gesproken over zogenaamde diva-bolides. Deze auto is echter een enorm groot mysterie met een heel erg klein window voor de set-up. Het is wel een heel erg goede auto maar het zit allemaal heel erg goed verstopt, ergens."