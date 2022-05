Brundle waarschuwt Ferrari: "Als het zo doorgaat wint Red Bull beide wereldtitels"

Max Verstappen versloeg afgelopen weekend in Miami op relatief simpele wijze zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De twee coureurs verdelen vooralsnog de zeges en hun teams Red Bull Racing en Ferrari zijn overduidelijk de snelste van het veld. Het lijkt er dan ook op dat ze de degens gaan kruisen in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen won in Miami zijn derde race van het seizoen. Eerder won hij immers ook in Saoedi-Arabië en in Imola, hij won daar tevens de sprint. In de door Leclerc gewonnen races in Bahrein en Australië viel Verstappen uit, wat er dus voor zorgt dat de Nederlander heeft gewonnen in elke race die hij finishte in dit seizoen.

Wereldkampioenschappen

De twee teams en coureurs zijn dus aan elkaar gewaagd. Op de lange rechte stukken in Miami werd echter het zwakste punt van de Ferrari's zichtbaar, ze komen topsnelheid tekort. Sky Sports-commentator Martin Brundle trekt een pijnlijke conclusie in zijn column voor zijn werkgever: "Leclerc en Ferrari waren wederom de snelste combinatie op het circuit. Maar Ferrari had geen antwoord op de goede topsnelheid van Red Bull, ook met DRS niet. Als het zo door gaat zullen beide wereldkampioenschappen voor Red Bull zijn, behalve als Ferrari het oplost met minder luchtweerstand op hoge snelheden."

Banden

Brundle denkt dan ook dat de hogere topsnelheid van Red Bull een enorm sterk wapen is. De Britse ex-coureur ziet dat Verstappen en teammaat Sergio Perez ook op tactisch gebied bovenuit stijgen: "Verstappen en Leclerc reden wederom een indrukwekkend en volwassen race. De Ferrari's kunnen echter niet meer zo makkelijk inhalen als in Bahrein. Dat geeft Max en Perez de luxe om op hun banden te letten, ze weten dat ze op de rechte stukken relatief simpel kunnen inhalen."