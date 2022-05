Video: Verstappen viert overwinning op Moederdag met zijn moeder

Max Verstappen won de Grand Prix van Miami afgelopen weekend op een redelijk overtuigende wijze. Hij deed dit op een bijzondere dag, het was namelijk Moederdag. In Miami Gardens was zijn moeder Sophie Kumpen dan ook aanwezig om haar zoon aan te moedigen, vader Jos ontbrak aangezien hij een rally moest rijden in België.

Na afloop van zijn succesvolle race vierde Verstappen een klein feestje met zijn team alvorens hij vertrok naar het bijzondere podium. Maar op Moederdag vergat hij ook zijn moeder en zijn vriendin Kelly Piquet niet. Hij dook dan ook niet alleen zijn team in de armen, maar ook zijn geliefden.