Video: Het feest bij Red Bull in beeld

Max Verstappen won gisteren op redelijk sterke wijze de nieuwe Grand Prix van Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur was na afloop zeer tevreden met zijn winstpartij en zijn team was ook zeer blij. De Oostenrijkse renstal kenden een waardeloze start van het weekend maar sloten toch mooi af.

Het feest was na afloop dan ook groot. Het bijzondere ritje naar het podium nam men dan ook voor lief. Het feest rondom het Hard Rock Stadium was er dan ook niet minder om. Verstappen, het team en teammaat Sergio Perez waren na afloop positiever dan eerst.

Miami, it was worth the wait 🇺🇸 pic.twitter.com/ZIKz5dpVRD