Verstappen verkozen tot 'Driver Of The Day' in Miami

Max Verstappen won gisteren in Miami zijn derde race van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte op de derde plek maar kwam wederom perfect weg bij de start. Hij verschalkte Carlos Sainz direct bij de start en had daarna niet veel tijd nodig om ook Charles Leclerc bij te halen.

Verstappen leek daarna af te stevenen op een simpele zege. Een late safety car-fase zorgde echter voor een zeer boeiende slotfase in Miami. De Nederlander kreeg het in de laatste paar rondjes nog aan de stok met Leclerc maar vocht zichzelf naar de overwinning. De fans konden het waarderen en hij werd weer eens verkozen tot Driver of the Day.